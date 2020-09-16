Возвращение Игоря Йовичевича в Украину, похоже, состоится в ближайшее время.

Йовичевич и СК Днепр-1 на финальной стадии переговоров по финансовым нюансам контракта, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, перед 46-летним хорватом поставят задачу попасть в еврокубки в этом сезоне, а в следующей кампании от Йовичевича ожидают создания команды, которая будет претендовать на медали УПЛ.

Отметим, что последним местом работы Игоря Йовичевича было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страны. В Украине хорват возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах и хорошо известный нашему болельщику.

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