"Поздравляю Динамо с победой. При этом, в адрес своей команды не могу сказать ничего, кроме благодарности за самоотдачу, характер, за продемонстрированную игру в целом. Особенно в первом тайме, когда мы полностью контролировали игру, в частности, когда находились без мяча. Назаренко забил очень красивый гол.

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Однако затем наступил переломный момент, после которого мы стали очень часто терять мяч, особенно после переводов. До этого игра была полностью нашей. Динамо сравняло счет благодаря рикошету, в этом моменте киевлянам повезло. Второй гол мы пропустили под занавес тайма – психологически голы перед перерывом очень сильно влияют на команду.

Но в целом до самого финального свистка наши игроки играли живо, активно, и делали все возможное, пытаясь сравнять счет", – цитирует хорвата официальный сайт Динамо.

Напомним, что днепряне проиграли "бело-синим" в статусе номинального хозяина. На гол Назаренко киевский клуб ответил мячами Адамюка (автогол) и Цыганкова.

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