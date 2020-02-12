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Йовичевич откровенно оценил уровень игроков Динамо U-19

12:20 130 Читати українською
Йовичевич откровенно оценил уровень игроков Динамо U-19
Игор Йовичевич / Фото из открытых источников

Экс-тренер львовских Карпат Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет Динамо Загреб U-19, поделился мыслями относительно предстоящего матча против киевлян в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

 

"Очень сбалансированная команда с четким рисунком игры. Костюк очень грамотный. Цитаишвили, как наш Марин, может сам решить судьбу матча через дриблинг, хороший пас.

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Шулянский быстро захватывает пространство. Надольский из глубины врывается на место. Исаенко хорош в игре в пас, чувствует пространство. Билошевский тоже. Хорошие футболисты, хорошая команда. Думаю, увидим интересный матч", – сказал Йовичевич в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня Динамо U-19 на своем поле будет принимать сверстников из Загреба в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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Динамо U-19 - Динамо Загреб U-19 Лига Европы Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо U-19 Динамо U-19 Игор Йовичевич Игор Йовичевич Богдан Билошевский Богдан Билошевский Евгений Исаенко Евгений Исаенко Ярослав Надольский Ярослав Надольский Артем Шулянский Артем Шулянский Игорь Костюк Игорь Костюк Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19
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