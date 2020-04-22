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Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб

14:16 49 Читати українською
Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб
Игорь Йовичевич / Фото ФК Динамо Загреб

Игорь Йовичевич получил значительное повышение в хорватском гранде.

Загребское Динамо объявило о назначении Игоря Йовичевича главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту 46-летний хорват заменит Ненада Бьелицу, которого Динамо недавно уволило. Йовичевич с 2017-го работает в хорватском клубе, он возглавлял юниорские и молодежные команды.

Украинский вболивалькам Йовичевич известный по своей работе руководителя во львовских Карпатах (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).

После 26-ти туров чемпионата Хорватии Динамо расположилось на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на 18 очков. Напомним, осенью команда из Загреба противостояла Шахтеру на групповом этапе Лиги чемпионов, в обоих матчах была зафиксирована ничья.

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