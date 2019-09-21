Йовичевич оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший наставник Карпат Йовичевич прокомментировал ситуацию в группе донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

"Шахтер есть Шахтер. Сейчас приобрели Коноплянку. Здесь на лицо желание играть в комбинационный футбол. Аталанта мне в прошлом сезоне очень понравилась, играла в очень хороший футбол, неприятный для соперника. Нужно адаптироваться к построению игры команды Гасперини. В этом сезоне пока не так хорошо они играют.

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Динамо Загреб играет через компактность, дисциплину и контратаки. Поэтому каждый из соперников имеет свои сильные и слабые стороны, свое футбольное лицо. Поэтому интересно будет смотреть не только матчи Лиги чемпионов, но и противостояние стилей.

Думаю, что все три команды будут бороться за плей-офф. Причем Динамо не нужно здесь считать аутсайдером. Без боя ни одного очка они не отдадут", – цитирует Йовичевича gazeta.ua.

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