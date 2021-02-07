"Это футболист, который прошел школу Динамо Загреб U-17, U-19 и сборной Хорватии. Обученный футболист, характерный и универсальный.

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У него нет специальной позиции, он может везде играть в фазе атаки и настроен на командные действия. Для меня это очень важно, потому что могу использовать его на нескольких позициях. Я уверен, что его соревновательный характер принесет нам пользу", – сказал Йовичевич в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Чуже – воспитанник Динамо Загреб, где и начал профессиональную карьеру в 2017 году. Дебютировал за главную команду под руководством именно Йовичевича. Успел поиграть в аренде в Истре и загребском Локомотиве. Выступал за юношеские сборные Хорватии всех возрастов, а также провел 8 матчей за молодежную сборную страны.

В СК Днепр-1 21-летний бомбардир перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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