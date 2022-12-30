"Переход в топ-чемпионат? Я думаю, что нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И у самого игрока есть собственное мнение. Команда играет на него, и он успешно играет для команды .Это синергия его и коллектива.

СК Днепр-1 озвучил цену Довбика

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в Днепре-1, сколько может, и строить команду вместе с ним. Знаем, как он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться цели. Мне нужны исполнители, делающие разницу", – цитирует Йовичевича сайт Днепра-1.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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