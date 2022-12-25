– В пятом туре ЛЧ Шахтер сыграл на выезде вничью с Селтиком и гарантировал себе евровесну. Не считаете ли вы, что после этого у команды произошел психологический спад?

– Все возможно. Это возможно из-за отсутствия опыта и некоторых игровых ситуаций, которых мы раньше не проходили. Это человеческий фактор. У нас молодая команда и мы дали максимум. Мы сражались за государство, за Украину, за солдат, за свои семьи, за болельщиков – у нас впервые в жизни были испытания такого уровня. Когда ты видишь, что цель близка, это как в спринте: с Селтиком получилось, как с забегом на 100 метров, – мы это пробежали и выдохнули.

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Может, именно так и получилось. Это должно стать уроком для нашего будущего и пойти нам только на пользу. Мы бы не выдержали против такого Селтика, если бы не перенесли игру с Минаем, – откровенно говорю. Мы бы не выдержали последние 20 минут, ведь Селтик сел, а мы продолжали играть и могли даже выиграть, если бы забил Сикан и мы довели игру до победы. Спасибо Минаю, их президенту за эту уступку.

Однако я хотел бы, чтобы так же поступали и с Динамо, и с Днепром-1 перед важными евроматчами, поскольку цена коэффициентов очень высока для будущего украинского футбола. Перед Лейпцигом мы играли битву насмерть против Александрии в меньшинстве, хотя мы еще не возобновились после Селтика. Это волнует меня как тренера. Да, мы не прошли Лейпциг, хотя отдали все силы. У них был новый тренер, команда добавила в организации, они были сконцентрированными и выглядели лучше. Однако и мы не были в оптимальной физической форме: тяжелая игра и дорога из Глазго сказалась, и мы сами чувствовали, насколько сильно устали.

Не только вопрос неудачи, но сказалась и усталость после игры с Александрией, где еще была воздушная тревога. И вот так мы подошли к самому ответственному матчу в новой истории Шахтера. Однако к самым ответственным матчам так не готовятся. Я этого не могу понять, ведь матч можно было перенести и ничего бы не произошло. А такие важные матчи для коэффициентов Украины как поединок с Лейпцигом бывают очень редко. Тем более когда ты на таком ходу уже много показал, целый мир говорил о нас, мы демонстрировали топовый футбол, – ну дай нам немного помощи.

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Невозможно после такого сражения с Александрией играть такой важный матч с Лейпцигом. Мы не настолько хорошо управляем эмоциями и футболом, как это могут Модрич, Кроос и Каземиро. У нас нет такого опыта и такого количества игр, где мы можем управлять усталостью.

– Однако болельщики могут вам возразить, что в топ-чемпионатах все так играют. Хотя в нашем случае следует наверняка учитывать, что мы не играем дома, мы все время в разъездах?

– Когда мы приехали в Мадрид, Карло Анчелотти спросил меня, сколько мы добирались. Я ответил, что ехали десять часов. Он был шокирован этим. И при таких условиях нужно выходить на поле, готовиться к Лиге чемпионов, а я не могу и этого сделать из-за воздушной тревоги. Это чрезвычайная ситуация, и ни одна команда не работает при таких условиях, кроме украинских клубов, играющих в еврокубках.

Спросите, сколько путешествует Днепр-1, как туда-сюда ездит Динамо. Мы должны быть едиными, а не спорить из-за того, чтобы перенести один матч. Мы просто хотели быть свежими, чтобы на весь мир показать, что мы играем за Украину, и завоевать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, – резюмировал Йовичевич в интервью пресс-службе Шахтера.

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