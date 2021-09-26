"Должны поздравить Зарю с тремя очками и держать удар. Это неотъемлемая часть футбола. Когда выигрываешь, ты – не лучше всех, а когда проигрываешь – не самый плохой. Особенно в сегодняшнем матче.

СК Днепр-1 – Заря – 0:4 – видео голов и обзор матчей

В первом тайме, хотя пропустили гол, игра была ничейной. Захватили инициативу, заставили Зарю играть в нижнем блоке, что удается немногим командам. Обычно они играют в очень высокий прессинг, моторные футболисты – это их стиль. Но инициативе и плану на игру заставили играть их в нижнем блоке, имели моменты, давили, играли на их половине поля и не дожали.

Если хочешь с конкурентами выигрывать, ты должен забивать и не допускать ошибок, которые были сегодня у нас. Дарить голы – это облегчает матч сопернику. Мы заслужили больше, чем показывает счет. Это некрасиво звучит, но лучше один раз 0:4, чем четыре матча по 0:1. Но матч был живым, удачным, особенно до гола. После второго гола все было завершено. Два лишних гола для нас стали ударом и уроком, чтобы сделать выводы ради дальнейших побед", – цитирует Йовичевич официальный сайт клуба.

Поражение опустило днепрян на 7-ю строчку, в свою очередь Заря прорвалась на 5-е место.

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