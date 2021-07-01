Главный тренер днепрян Игор Йовичевич оценил переход Назария Русина на правах аренды из Динамо. Контракт форварда рассчитан на 1 сезон.

"Русин – нападающий, который приезжает на место Хобленко, должен создать конкуренцию Довбику. Его характеристики мне нравятся.

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Неуступчивый, с прессингом, динамичный, любит забивать, находит моменты. Его упорство даст мне возможность подумать, кого ставить в атаку. Будет два форварда или один", – заявил Йовичевич в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, летом Русин досрочно вернулся из аренды из Легии. Назарий должен был выступать за польский клуб до конца 2021-го, однако со скандалом завершил выступления за рубежом.

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