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Артем очень хорошо чувствует игру, отлично играет в контратаках и при стандартных положениях. Он может сыграть в схеме как с двумя нападающими, так и с одним", – сказал Йовичевич в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 23-летний нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик накануне получил вызов в сборную Украины. Такое решение наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко вызвано мышечными повреждениями динамовцев Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых эти игроки не смогут помочь сборной в мартовских матчах.

Сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 2022 года гостевым поединком против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го – против Казахстана.

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