"У нас тогда был трансферный бан, мы не могли никого подписать и были вынуждены искать пополнение через академию. Одним из таких игроков был Марьян Швед, который не играл еще за дубль, но играл за U-19. Его, Кравца и Гуцуляка или Клёца, точно не помню, мы взяли.

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На сборах я увидел, что он сильный, не чувствует давления, не чувствует ответственности. Он словно играет в школе. Я не знаю, что там с его карьерой сейчас. Я не смотрел на паспорт, на то что ему было 17. Но я видел, что он подходит под мои идеи. Вингер в 4-3-3, команда будет играть на него, он будет выходить один на один. И через 10 матчей его покупает Севилья. Мы решили продать его, но он не смог найти себя там.

Интересует ли меня этот футболист? Меня всегда интересуют хорошие игроки, а он хороший футболист. Этот вопрос стал для меня неожиданным. Хорошие футболисты всегда интересуют", – поделился Йовичевич в эфире Цыганык Live.

Отметим, Швед прошлым летом стал полноценным игроком бельгийского Мехелена, где в 10 матчах этого сезона отличился 2 голами.

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