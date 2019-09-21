Йовичевич не исключает возможности возвращения в Украину

Бывший наставник Карпат Игор Йовичевич прокомментировал перспективы возглавить украинскую команду.

"Я всегда мечтал работать в Динамо Загреб. Это для меня родной клуб. Я очень рад, что такая возможность появилась. Полученный опыт в Хорватии сделал из меня более сильного тренера, чем я был до этого. Пока не знаю, как будет дальше. Я доволен, клуб тоже доволен.

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Украина – второй дом для меня. У меня здесь осталось много друзей. Поэтому не стоит исключать, что однажды я снова буду работать в украинских командах", – цитирует Йовичевича gazeta.ua.

Игор Йовичевич возглавлял Карпаты с 2014 по 2015 годы.