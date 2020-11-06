"Обидно. Хотелось перед перерывом в чемпионате удачно сыграть. Думаю, заслужили гораздо больше, особенно в первом тайме, где показали хороший футбол. Тот футбол, который я хочу видеть в команде евроуровня.

СК Днепр-1 – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча

Моменты были – один, два, три, четыре. В первом тайме три гола наших должны были быть. А так первый момент у наших ворот – и пенальти. А потом травма Батагова, который является очень важным для нас игроком. С большим желанием вышли на второй тайм, потому что видели, что можно играть.

Должны были выигрывать с разницей в три гола. Но это футбол, соперник забил, а потом на старте второго тайма забил второй. Опытная команда. Мы заслужили большего. Но мы по ходу матча переигрывали команду, которая выступала в Лиге Европы, так что СК Днепр-1 на правильном пути", – сказал Йовичевич в комментарии программе "ПроФутбол Digital".

Напомним, поражение оставило днепрян на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, Колос поднялся на четвертую ступень.

Колос на выезде победил СК Днепр-1 – гол Селезнёва помог прервать безвыигрышную серию ковалёвцев