"Результат по игре? В принципе, считаю, что да. Хотя она складывалась тяжело на поле, что действительно мешает футболистам, которые стремятся играть первым номером. Ты должен обрабатывать мяч быстрее, отдать пас, первым касанием сыграть, перевести мяч – и этому очень мешает неровное поле, газон не настолько оптимального состояния, как мы привыкли на других стадионах. Поэтому не хватило нам немножко динамики в пасе, чтобы было больше контроля.

Шахтер – Металлист – видео красивого гола и обзор матча

Хотя, я думаю, мы сегодня полностью заслужили три очка: забили на один мяч больше, чем оппонент, но по моментам должны были закрывать игру раньше. Как и в Одессе в предыдущем туре. Мы не можем так терпеть и трястись до конца, имея столько моментов. Должны поправить реализацию, чтобы уменьшить психологическое давление, чтобы концентрация выросла. Потому что в других матчах нам удавалось открыть счет быстро, забить второй мяч и потом по счету играть более свободно и интереснее атаковать.

Кто забил больше, тот выиграл, а не кто забил красивый гол. Но такие сложные матчи, как сегодня, тоже должен пройти, если хочешь быть чемпионом. И это не исключение. Реал Мадрид так же становился чемпионом, не всегда играя хорошо и эстетично, но играя на результат. Мы проходим первый год, получаем первый вызов борьбы за чемпионство, имея достаточно много молодых футболистов, но это очень важный опыт для нас. Поэтому идем от матча к матчу. Сегодня взяли три очка, и этого никто не отменит", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" обыграли Металлист 1:0 – единственный гол во встрече провел Артем Бондаренко.

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