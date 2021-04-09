"Конечно, в таких матчах все хотят играть – это соблазнительные игры, где тренеру даже не надо дополнительно мотивировать команду. Ребята сами понимают с кем они играют, насколько мощный соперник, и кто в матче фаворит: и по болельщикам, и по своему статусу, ведь киевляне сейчас на первом месте и борются за чемпионство.

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Мы с уважением относимся к сопернику, но роль фаворита надо показать и на поле, где играют 11 футболистов против 11-ти. Поэтому будем играть в наш футбол, делать все возможное и надеяться продолжить нашу хорошую серию, то есть остаться непобедимыми", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Отметим, что СК Днепр-1 еще не проигрывал в 2021 году, демонстрируя убедительную игру. Поединок с Динамо состоится уже завтра, 10 апреля, начало в 17:00.

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