"Смогут ли молодые игроки заменить легионеров? Другого выхода нет – расти быстро и бери ответственность в свои руки и ноги. Иностранцев нет, а украинские игроки долго работали ради этого момента.

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Все, кто сейчас здесь, хотели играть в Шахтере и в прошлом году, но из-за политики клуба и легионеров они не могли найти свой шанс. Поэтому сейчас у них есть возможность проявить себя. У них безумная мотивация.

Игра в обороне – это ежедневная работа, организация и дисциплина. Но атака – это талант. В атаке должен быть талант, креативность и даже импровизация: дриблинг, скрытый пас, удары в девятку. Я не могу контролировать их действия. Это все их талант. Но у меня нулевая терпимость к импровизации в обороне.

Какова роль тренера в том, что совершил Мудрик против Аякса на Йохан Кройф Арене? Это чисто его талант. Ты бежишь за центр поля, выдерживаешь единоборство, потому что соперник хочет сделать фол, еще делаешь два "велосипеда" и забиваешь такой гол. Так могут единицы. Поэтому он стоит денег и многие клубы следят за ним. Но Мише нужна команда, которая играла бы за него. Мы осознаем, кого мы имеем в команде. И очень счастливы, что он с нами", – сказал Йовичевич в интервью Tribuna.

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