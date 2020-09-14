Экс-тренер Карпат и Динамо Загреб Игор Йовичевич может вернуться к работе в Украине.

Хорватский специалист Игор Йовичевич является наиболее вероятным претендентом на пост главного тренера СК Днепр-1 в случае отставки Дмитрия Михайленко, сообщает FCDnipro.com.

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Как сообщают некоторые СМИ, на неделе должна состояться встреча исполнительного директора СК Днепр-1 Андрея Русола и олигарха Игоря Коломойского относительно будущего Михайленко, который возглавляет клуб с момента его создания в 2017 году. После этого они могут рассмотреть кандидатуру хорвата.

Отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страны. В Украине хорват возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах и хорошо известный нашему болельщику.

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