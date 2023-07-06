Руководство саудовского клуба Аль-Адала ведет переговоры с хорватским специалистом, утверждает Центр новин.

Йовичевич впервые отреагировал на увольнение из Шахтера

"Им понравилась работа Йовичевича еще на прошлогодних сборах. Тогда Аль-Адала в товарищеском матче уступила Шахтеру со счетом 1:0. С тех пор мы следим за ситуацией в Украине. И были поражены увольнением Йовичевича. Сейчас мы ведем переговоры. Нам подходит схема игры Йовичевича. И тренерскому штабу предлагаются достойные условия труда. Но у мистера есть еще предложения от европейских клубов. Поэтому решение принимает он", – сообщил источник.

Напомним, Йовичевич с Шахтером выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 финала ЛЕ, однако это не спасло от увольнения. Даже если хорват возглавит Аль-Адалу, то, по меньшей мере, год не сможет посоревноваться с Роналду, Бензема, Фирмино, Кулибали и другими звездами чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом розыгрыше "Рыцари Оазиса" заняли 15 строчку и вылетели во второй дивизион.

Шахтер стал заложником внутренних интриг – Ахметову придется выбирать, останется только один