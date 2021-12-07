"Очень непростая игра получилась, как и ожидалось. После победы над Ворсклой ответственность за результат растет, и с Черноморцем чувствовался мандраж. А играть против таких команд, не имеющих таких высоких целей, как у нас – это очень опасно. И после пропущенного гола нам пришлось сражаться с собой, и в итоге удалось переломить ход матча. По ходу игры мы сделали тактические коррективы, что и дало результат.

Мороз: Зачем вообще нужен этот VAR, если игру рукой в штрафной площадке не пересматривают?

Легко играть против Ворсклы, когда счет 2:0, 3:0, 4:0, когда гораздо легче играть по инерции. Но именно в таких матчах как с Черноморцем у команды проявляется характер, бойцовские качества, терпение, благодаря чему мы идем к нашей общей цели. В перерыве я просто пытался успокоить ребят и настроить их на процесс, который нам даст результат. Мы дальше были мотивированы, а это дало нам эмоции и быстрые движения.

За год у нас многое изменилось. Сейчас мы стараемся получить победный менталитет, что и приводит к успеху. И сегодня мы проявили характер в игре с очень хорошей командой, за которую играют 9 футболистов из киевского Динамо, выступавших в Лиге чемпионов U-19, когда я еще тренировал загребское Динамо. И эти механизмы школы киевского Динамо доставили нам много проблем, но мы их решили", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 17-ти туров СК Днепр-1 расположился на 3-й строчке, имея в своем активе 37 очков. От лидеров первенства – Динамо и Шахтера – команда Йовичевича отстает на 7 пунктов.

СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третью позицию