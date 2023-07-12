"Наверное, вы уже знаете, что несколько дней назад я возглавил Аль-Раэд в Саудовской Аравии. Очень интересные жизненные пути и судьба, потому что в прошлом году ни один иностранный тренер не хотел принять Шахтер в условиях войны. Я с тренерским штабом принял решение – и это был лучший шаг в моей карьере.

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В этом году в Саудовскую Аравию хотят приехать многие иностранные тренеры, но не могут. И это ваша заслуга, заслуга болельщиков. Хочу поблагодарить лично, потому что в условиях войны и тяжелых моментов шлифуется характер, шлифуется менталитет выживания. И в спортивном смысле между такими хорошими тренерами, которые есть в Саудовской Аравии, выживают лучшие. Это одна привилегия, чтобы попасть в эту лигу сейчас.

Это для меня очень большой вызов – играть против мировых звезд. И так же против очень хороших тренеров. Я попробую реализовать свои знания, квалификацию и опыт, которые я получил в Украине в последние годы.

Хочу вас, болельщиков Шахтера, и всех, кто поддерживает меня, лично поблагодарить. И хочу, чтобы вы и дальше меня поддерживали в Аль-Раэде. Также хочу поблагодарить Шахтер и президента. Они в прошлом году дали мне шанс возглавить лучший клуб Украины с большим статусом, опытом в Лиге чемпионов. И это была действительно большая гордость и респект.

Думаю, что я вместе с тренерским штабом дал много Шахтеру. Спасибо лично каждому из работников, большое уважение. Спасибо за каждый день и секунду, которые я провел с вами. С того дня, как мне дали форму, и до чемпионского дня, когда команда меня подбрасывала в воздух, празднуя тот 14-й титул, который объединит нас навсегда. В условиях войны Шахтер выиграл такой тяжелый титул.

Были блестящие моменты, начиная с матча против РБ Лейпциг. Динамо, первое Классическое, которое я лично выиграл. Прошли Ренн, когда нам не давали шансов на проход без Миши Мудрика. Были незабываемые моменты, которыми я действительно могу гордиться. Тот путь в Кривой Рог знают только те, кто были в автобусах 20 часов туда и 24 часа до Роттердама. Это невозможно забыть.

Также хочу лично поблагодарить каждого игрока. Я отдал им все, что имел. Этот 14-й титул навсегда будет вписан золотыми словами. Спасибо вам, пацаны. Желаю клубу и новому тренерскому штабу успешного сезона, хорошего выступления в Лиге чемпионов и еще раз завоевать титул УПЛ. Вы очень хорошая команда, я буду искренним болельщиком. Раз Шахтер, навсегда Шахтер.

Я уехал из Украины, но Украина никогда не сможет выйти из моего сердца. Люблю вас. Слава Украине!" – сказал Йовичевич в своем Instagram.

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