Йовичевич готов рассмотреть предложения из Украины

Бывший наставник Карпат Игор Йовичевич прокомментировал слухи о переговорах с клубами УПЛ.

"У меня не было ни одного письменного предложения от украинских клубов после ухода из Карпат, которые я мог бы рассмотреть. Приятно, что были слухи. Но с Мариуполем не было никаких разговоров о контракте. Если будут какие-то предложения – с радостью посмотрю, что там.

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Мотивация зашкаливает. Я футбольный тренер, что в Динамо Загреб, что в Люксембурге, что в Польше или Украине. Я буду отдавать все, что у меня есть внутри, где бы я не работал", – поделился Йовичевич в шоу Бомбардир на YouTube.

Напомним, что Йовичевич тренировал Карпаты в 2014-2015 годах. Сейчас специалист возглавляет Динамо Загреб U-19, с которым выбил киевское Динамо из юношеской Лиги УЕФА.

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