"Это Реал Мадрид, и это футбол. Мы провели отличную игру против лучшей команды мира. Анчелотти сказал, что наша команда смогла исправить то, что у нас не получалось на Бернабеу.

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер был очень близок к победе над Реалом, но это спорт, и мы должны это принять. Конечно, есть грусть из-за упущенной победы, это нормально. Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с Реалом, мы не поверили бы, но так оно и было. Мы были почти идеальны, с мячом и без мяча.

Мои ребята показали, из чего они сделаны. У них были очень трудные времена, очень сложные дни. Сыграть вничью с Реалом и грустить из-за этого – считаю, что этим можно гордиться. Вот что я ощущаю. Я сейчас несчастлив, но очень горд. Мы играли за украинский народ. Три месяца назад за нас никто не дал ни копейки, а теперь посмотрите, какой матч мы сыграли.

Первый тайм уже был хорошим, с хорошим давлением. Я сказал ребятам, что мы должны верить. Стадион был заполнен, и это нам помогло. Траоре мог завершить игру, но мы противостояли лучшей команде мира.

Мы чувствовали, что нас есть 12 игроков. Верили и не могли сдаться. Украинский народ – бойцы, как и эта команда. То, что мы пережили на стадионе, было невероятным. Никто не избавит от этого чувства единства. Да, есть ощущение потери двух очков, потому что пропустили поздно, но и мы также забили на первой минуте второго тайма.

Эта игра была невероятной для всех нас. Играть так против лучших команд... Верю, что у нас хорошее будущее. Я наслаждался каждой секундой матча, за исключением конца. Есть варианты выхода из группы, но сначала Шахтер ждет наше Класико против Динамо Киев.

Анчелотти сказал мне, что Шахтер заслужил победу. Он – один из лучших, пример для меня. Карло сказал, что ему очень нравится моя команда, и что у Шахтера есть много вариантов для выхода в плей-офф", – цитирует Йовичевича Marca.

После 4-х туров Лиги чемпионов Шахтер набрал 5 очков и занимает 3 место. У Реала, уже вышедшего в плей-офф ЛЧ, 10 баллов. РБ Лейпциг имеет 6, а у Селтика всего 1 очко.

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