"Наивысший уровень – это максимальный стресс. Если ты не готов к этому стрессу, к критике, то лучше занимайся другой работой.

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При всем уважении к работникам McDonald's, но если ты не готов к стрессу, то иди работать в McDonald's. Но у работников McDonald's тоже есть стресс, потому что у них также есть босс, который влияет на них и требует от них.

Работа в большом клубе – это ответственность и масса требований. От руководства, болельщиков... Чтобы ты сравнился со статусом клуба, а статус Шахтера в Европе – максимальный. У меня сейчас совсем другие привилегии. То, как уважают Шахтер, делает меня счастливым", – сказал Йовичевич в программе "Вацко on air".

Напомним, на зимнюю паузу "горняки" ушли на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков.

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