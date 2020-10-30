"У нас есть определенная глубина состава, и есть футболисты, которые смогут заменить Дубинчака и Булецу (оба арендованные в Динамо – прим. Футбол 24). Таковы условия соглашения между клубами, и мы должны исходить из сложившейся ситуации.

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Моя мысль была всегда, а не только сейчас, такой: зачем отдаешь, если боишься своих игроков, и как можешь проверить их способности, если не увидишь их максимум на этом уровне?

Знаю, что Супряга сделал хет-трик в похожей ситуации. Но, возможно, если бы он тогда не забил, сегодня не был бы игроком Динамо и не выступал бы в Лиге чемпионов. Впрочем, это лишь мое личное мнение", – цитирует Ігора Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Заметим, поединок между СК Днепр-1 и Динамо пройдет 31 октября, начало в 19:30. "Бело-синие" подходят к поединку в статусе лидеров УПЛ, днепряне же идут десятыми в турнирной таблице.

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