Йовичевич дал первый совет игрокам своего нового клуба – экс-наставник Шахтера удивил языком общения
Игор Йовичевич полноценно берется за работу главного тренера Аль-Раеда.
Хорват начал знакомство со своими новыми подопечными, которое показало пресс-служба клуба.
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Йовичевич здоровался с игроками на английском и попросил постоянно улыбаться. Впрочем, на полноценном выступлении перед командой наставник Аль-Раеда почему-то перешел на испанский, хотя носителей этого языка в нынешнем составе нет.
Напомним, Йовичевич перебрался в Саудовскую Аравию после чемпионского сезона с Шахтером и неожиданного увольнения. Аль-Раед прошедшую кампанию завершил на десятой строчке чемпионата.
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