Хорват начал знакомство со своими новыми подопечными, которое показало пресс-служба клуба.

Йовичевич будет зарабатывать солидную сумму в Саудовской Аравии

Йовичевич здоровался с игроками на английском и попросил постоянно улыбаться. Впрочем, на полноценном выступлении перед командой наставник Аль-Раеда почему-то перешел на испанский, хотя носителей этого языка в нынешнем составе нет.

Напомним, Йовичевич перебрался в Саудовскую Аравию после чемпионского сезона с Шахтером и неожиданного увольнения. Аль-Раед прошедшую кампанию завершил на десятой строчке чемпионата.

| جانب من وصول المدرب الكرواتي ايغور وطاقمه الفني لمعسكر الرائد والاجتماع باللاعبين #الرائد#الرائد_في_تركيا pic.twitter.com/848C58Kydu — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 10, 2023

Йовичевич против Роналду, а мог бы против Шахтера: призрак Хацкевича может стоить тренеру успешной карьеры