"Украинский язык? С 2010 по 2016 год я был во Львове, и люди меня научили, как быть еще лучшим человеком, быть любезным и искренним. Это очень понравилось моей семье. Мои дети ходили в украинскую школу во Львове, один из них даже сдал ЗНО, чем я горжусь, я считаю себя одним из вас.

Йовичевич: Не поехал в Эмираты за деньгами, потому что уважаю Украину

Я и мой тренерский штаб отдали СК Днепр-1 два года. Результат очевиден. И клуб, и мой штаб, и я лично должны быть горды за тот период, когда мы работали вместе. Вы не можете украсть у меня эту гордость, потому что когда ты даешь максимум – твоя совесть чиста. Человеческие амбиции, желание прогрессировать и быть лучше – это естественно, и здесь никто не должен злиться.

Я благодарен СК Днепр-1 за этот период. Абсолютно убежден, что, несмотря на все происходящее, они мне благодарны. И я получил от всех них благодарность. Я просто счастлив, что работал в СК Днепр-1. Они помогли мне сделать тот шаг, который я сейчас сделал", – сказал Йовичевич в эфире YouTube-канала Megogo.

Шахтер разгромно проиграл Роме на полном Стадио Олимпико – атмосфера уровня ЛЧ, один луч в сырой команде Йовичевича