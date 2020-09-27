"Счет такой, какой мы и заслужили. Мы неудачно начали первый тайм, быстро пропустили и это повлияло на психологическое состояние команды. Соперник после забитого гола закрылся и искал собственные возможности забить на контратаках. Второй гол со стандартного положения сориентировал соперника на защиту еще больше. По нашему мнению, тот фол, возможно и был сомнительный, но судья его зафиксировал. Во втором тайме мы уже поздно стали остро играть, а соперник использовал стандартные положения, когда концентрация важнее тактических действий.

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К тому же, каждый пропущенный мяч влиял на психологическое состояние игроков, и в этом направлении мы должны много работать. Чтобы быть в футболе сильнее, надо играть с головой, быть крепкими, терпеть. Будем разговаривать с руководством клуба, чтобы в эти дни приобрести футболистов и иметь в команде более серьезную конкуренцию, после качественных тренировок уже готовиться к следующим матчам. Так что, будем делать выводы. В целом, матч получился сложным. Соперник играет в вертикальный футбол, использует много длинных передач, постоянные подборы и передачи в глубину. Это очень специфический футбол, но он давал сопернику результат, а нам уже было трудно отыгрываться.

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Сейчас только познакомился с командой. Прошло несколько дней, вживую только увидел их характеристики. Есть дисбаланс в определенных ситуациях, поэтому впереди очень много работы. Но лучше вот так получить четыре гола в одном матче, чем в четырех матчах по одному. Сейчас сконцентрируемся на кубковую игру, потом на Ворсклу в чемпионате, а дальше во время перерыва сможем больше поработать над определенными вещами, которые мы сейчас замечаем", – резюмировал Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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