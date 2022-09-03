"Тактический план был таков, что мы предполагали позиционную атаку на низкий блок с выходами соперника в контратаку. И состав львовян подтвердил этот план еще перед матчем – Притула вышел вместо Таллеса, что означает чистую игру на контратаках. Для команды, которая строится, делает определенные новые механизмы, это может быть неудобно, что и отразилось на поле: прошли пару раз контратаки у Руха, но после наших ошибок.

Рух – Шахтер – 0:1 – видео победного гола Конопли

В общем, мы были на их половине поля, искали дыры в обороне, пытались четко переводить мяч. Нам не хватало большего количества подач, чтобы забить не первым темпом, а вторым. И что мы сделали во время гола – это то, о чем я говорил в перерыве. Особенно когда играешь в меньшинстве, необходимо делать три-четыре паса в центре, чтобы выйти на фланговые позиции и подавать, – тогда вторым темпом забиваешь, если не забиваешь первым.

В целом мы были на их половине поля, искали дыры в обороне, пытались четко переводить мяч. Нам не хватало большего количества подач, чтобы забить не первым темпом, а вторым. И что мы сделали во время гола – это именно то, о чем я говорил в перерыве. Особенно когда играешь в меньшинстве, необходимо делать три-четыре паса в центре, чтобы выйти на фланговые позиции и подавать, – тогда вторым темпом забиваешь, если не забиваешь первым.

Считаю, заслуженно победили, хотя очень тяжелая была игра и непонятное судейство, как по мне. Очень непонятное. И это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано, но, думаю, все должны анализировать: я буду анализировать свою игру, чтобы мы были еще лучше и эффективнее в следующих матчах, но хотелось бы, чтобы судейский комитет тоже анализировал свою работу.

Конечно, хочется открывать счет раньше в таких матчах, где виден сразу план на игру, когда соперник ставит низкий блок и действует от обороны, чтобы разрушить твои атакующие действия. Однако, это не просто. Иногда и Манчестер Сити, и ПСЖ имеют проблемы, заканчивая матч 0:0. Думаю, со временем еще прибавятся у нас игроки на вингерских позициях, вроде Шведа, Зубкова, которые наберут форму. Это вингеры, которые могут решать в матчах через игру один на один, чтобы нам стало легче.

Для той схемы и модели игры, которую мы предлагаем, это очень важно. Еще наберет форму Траоре, который для нас может очень успешно играть спиной, придержать мяч, отдать пас на третьего. Так что есть футболисты, которые находятся не в оптимальной форме, а мы должны через игры набирать. И я уверен, что это получится – сделаем хороший коллектив. Эмоции, которые они показывают на поле и скамейке, меня мотивируют. Поэтому я очень радуюсь не только трем очкам, но и победе команды. Мы сделали коллектив и кайфуем от этого", – сказал Йовичевич в комментарии официальному сайту Шахтера.

Добавим, что "горняки" одержали победу над Рухом благодаря голу Конопли. Шахтер играл в меньшинстве большую часть игры – Мудрик в первом тайме получил удаление.

Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом и стал лидером УПЛ – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал