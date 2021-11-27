"Очень горжусь тем, как выглядела команда сегодня. Встретились две команды, находящиеся в хорошей форме, на ходу. Ворскла – очень хорошая команда, имеет опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они. На самом деле этот матч дает нам уверенность. Стрессовый поединок, в котором ты должен победить.

СК Днепр-1 – Ворскла – 5:1 – видео голов и обзор матча

Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренирую. Горжусь командой. Мы контролировали матч полностью оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, ища Тилля, Ранжеля, латералей, которые быстро подключаются. Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем Ворсклу, и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это для нас путем и направлением, в котором должны двигаться.

Знаю, что Ворскла – очень хорошая команда. Если бы мы сыграли с ними завтра, может быть, был бы другой результат. Но всегда должно быть лучше сегодня – в тот момент, когда играешь матч. Звезды сошлись, и каждый футболист дал свой максимум сегодня. Стиль Ворсклы – вертикальный быстрый футбол. А мы предложили свой стиль – защищаться с мячом у ног, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля. Это был план игры.

Ворскла занимает третье место и играет в Европе. Мы стремимся к тем же позициям, к позициям Зари, Александрии, которые имеют свой опыт. Мы такого опыта еще не имеем. Есть энергия и запал, которые я испытываю, и не даю игрокам расслабиться. И они сами не хотят расслабиться, они просто меня мотивируют, а я – их", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

СК Днепр-1 унизил Ворсклу в центральном матче тура – Гуцуляк с чудо-голом, феерия от Довбика и провал Ризныка