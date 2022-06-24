У Йовича есть предложения от 10 различных клубов, но он остановил свой выбор на Фиорентине, сообщает La Nazione. Важную роль в выборе сыграл партнер Луки по сборной Никола Миленкович, выступающий за "фиалок".

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Йович уже проинформировал о своем выборе Реал и агента Фали Рамадани. Мадрид готов отдать серба Фиорентине в аренду без права выкупа. Лука должен заменить во Флоренции Пентека.

Реал три года назад купил серба у Айнтрахта за 60 млн евро, однако Йович за все время сыграл 50 неполных матчей за "сливочных" и забил всего 3 гола. Лука имеет в Мадриде контракт до 2025-го года.