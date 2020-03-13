Йович восстанавливался в том же бассейне, что и инфицированный коронавирусом баскетболист – игрок оценил свое состояние

Нападающий Реала Лука Йович рассказал о карантине в мадридском клубе и признался, что находился в том же бассейне, что и инфицированный коронавирусом баскетболист.

"Сегодня утром мы прибыли на тренировку, но пришли руководители и сказали, что тренировок не будет в течение двух недель. Все должны были поехать домой и не покидать Мадрид.

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Поскольку я был травмирован, последние два-три дня я не тренировался и восстанавливался в том же бассейне, что и зараженный игрок баскетбольного клуба. Но у меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо. Ждем решения клуба", – поделился Йович в комментарии B92.net.

Напомним, у баскетболиста мадридского Реала обнаружили коронавирус. Интересно, что футбольная и баскетбольная команды Реала тренируются на одной базе в Вальдебебас.

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