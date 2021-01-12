Лука Йович получит шанс на восстановление карьеры в Айнтрахте, утверждает Marca. Стороны уже согласовали почти все детали перехода.

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В немецкий клуб серб направится на правах аренды, соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Интересно, что мадридцы сами позволили Луке искать новое временное место работы, ведь в текущем сезоне у Йовича мало игрового времени – около 200 минут во всех турнирах.

К слову, с Айнтрахтом 23-летний форвард хорошо знаком, ведь выступал за команду два сезона перед переездом на Бернабеу. Тогда Реал выложил за него 60 млн евро. "Орлы" пока идут на 9 строчке, но только 2 пункта разделяют их от зоны еврокубков.

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