Йович снова попал в скандал – форвард Реала мог нарушить протокол Ла Лиги из-за любви к барбекю

Нападающий мадридского Реала Лука Йович имеет перманентные проблемы с дисциплиной. Скандальному сербу трудно даются карантинные ограничения.

22-летний форвард опубликовал в сети видео шумной вечеринки с приготовлением шашлыка, сообщает El Partidazo de COPE.

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Барбекю с друзьями, организованный Йовичем, возможно, нарушает медицинский протокол Ла Лиги. Согласно ему, на игроков и персонал клубов Примеры наложен ряд ограничений, в частности, относительно контактов и социального дистанцирования.

К слову, это уже не первая выходка сербского нападающего во время вынужденной паузы в чемпионате Испании. Ранее он едва не получил 3 года тюрьмы за нарушение карантина на родине, а затем получил нелепую травму и пытался ввести в заблуждение Реал.

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