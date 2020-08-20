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Йович решил снова жениться – любимая форварда Реала похвасталась романтичной фотографией

07:30 - Читати українською
Йович решил снова жениться – любимая форварда Реала похвасталась романтичной фотографией
Лука Йович / Фотоколлаж Sports ON Tap

Форвард Реала Лука Йович сейчас не слишком озабочен своим будущим в мадридском клубе.

Лука Йович сделал предложение своей возлюбленной во время отпуска в Италии. Сербская модель София Милошевич долго не думала с ответом и сообщила о важном событии в Instagram.

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Стоит отметить, что еще год назад 22-летний форвард оставил во Франкфурте, где выступал за Айнтрахт, свою бывшую девушку Анжелу Манитасевич, которая воспитывает их сына – Дэвида.

Лука не оправдал ожиданий в своем дебютном сезоне в Реале, Йович провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жены футболистов Лука Лука Йович
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