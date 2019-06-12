Йович прошел медосмотр перед презентацией в статусе игрока Реала

Новичок мадридского Реала Лука Йович успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник в столице Испании.

Вскоре на "Сантьяго Бернабеу" начнется презентация нападающего перед болельщиками "сливочных", сообщает пресс-служба Реала.

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Напомним, о переходе Йовича из Айнтрахта стало известно 4 июня. Контракт между Реалом и сербским нападающим рассчитан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера составит около 65-70 млн евро.

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В прошлом сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач.