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Йович прошел медосмотр перед презентацией в статусе игрока Реала

13:49 42 Читати українською
Йович прошел медосмотр перед презентацией в статусе игрока Реала
Лука Йович / Getty images

Новичок мадридского Реала Лука Йович успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник в столице Испании.

Вскоре на "Сантьяго Бернабеу" начнется презентация нападающего перед болельщиками "сливочных", сообщает пресс-служба Реала.

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Напомним, о переходе Йовича из Айнтрахта стало известно 4 июня. Контракт между Реалом и сербским нападающим рассчитан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера составит около 65-70 млн евро.

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В прошлом сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лука Йович Лука Йович
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