Нападающий Реала Лука Йович в ближайшее время не сможет работать вместе со своими одноклубниками.

Футболист сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из расположения сборной Сербии, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Добавим, что 22-летний нападающий сборной Сербии оформил дубль в матче Лиги наций против России (5:0). В этой встрече форвард забил столько же голов, сколько за всю карьеру в Реале. Йович выступает за мадридский клуб с июля 2019 года. За это время он сыграл 32 матча во всех турнирах.

Напомним, всего несколько дней назад Реал сообщил, что в команде не осталось больных коронавирусом после того, как Эден Азар и Эдер Милитао сдали негативные тесты.

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