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Йович после перехода в Реал покинул свою невесту с младенцем из-за соблазнительной модели

15:30 207 Читати українською
Йович после перехода в Реал покинул свою невесту с младенцем из-за соблазнительной модели
София Милошевич / Фото из открытых источников

Статус игрока мадридского Реала повысил спрос на Луку Йовича среди прекрасной половины человечества.

Сербская модель София Милошевич пленила сердце звездного форварда Реала Луки Йовича, сообщает The Sun.

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Летом 21-летний игрок перебрался из Франкфурта, где защищал цвета Айнтрахта, в Мадрид. В Германии форвард оставил свою девушку Анжелу Манитасевич, которая воспитывает их семимесячного сына – Дэвида. Лука находился в отношениях с Анжелой с 2014 года.

Уже в августе Йовича замечали в столице Испании в компании новой пассии. Пара пытается держать отношения в тайне, поскольку Йович не заявлял о разрыве с Манитасевич.

Новая любовь негативно повлияла на уровень игры серба. За 7 матчей Ла Лиги форвард еще ни разу не отметился голом. Однако, глядя на фото Софии, Луку можно понять.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Девушки футболистов Лука Йович Лука Йович
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