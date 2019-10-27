Йович после перехода в Реал покинул свою невесту с младенцем из-за соблазнительной модели

Статус игрока мадридского Реала повысил спрос на Луку Йовича среди прекрасной половины человечества.
Сербская модель София Милошевич пленила сердце звездного форварда Реала Луки Йовича, сообщает The Sun.
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Летом 21-летний игрок перебрался из Франкфурта, где защищал цвета Айнтрахта, в Мадрид. В Германии форвард оставил свою девушку Анжелу Манитасевич, которая воспитывает их семимесячного сына – Дэвида. Лука находился в отношениях с Анжелой с 2014 года.
Уже в августе Йовича замечали в столице Испании в компании новой пассии. Пара пытается держать отношения в тайне, поскольку Йович не заявлял о разрыве с Манитасевич.
Новая любовь негативно повлияла на уровень игры серба. За 7 матчей Ла Лиги форвард еще ни разу не отметился голом. Однако, глядя на фото Софии, Луку можно понять.
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