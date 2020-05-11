Йович определился со своим будущим в Реале

Украина — 08:15 142
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"Это честь для меня, Динамо – великая команда": игрок Барселоны оценил интерес киевлян к своему трансферу
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Динамо Брест одолело минских одноклубников в дерби – привет из Донецка не остановил украинцев от преследования БАТЭМир — 10 май 384
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Милевский и компания пытаются продолжить серию побед в дерби: прямая видеотрансляция матча Динамо Брест – Динамо МинскМир — 10 май 223
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Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и РоналдуОвертайм — 10 май 682
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Худший трансфер в истории АПЛ – как легенду Ливерпуля обманули, выдав себя за родственника обладателя "Золотого мяча"Англия — 10 май 379