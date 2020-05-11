Йович определился со своим будущим в Реале

Форвард Реала Лука Йович считает, что не проявил себя еще Бернабеу.

Лука Йович не намерен покидать Мадрид и хочет доказать свою необходимость Зинедин Зидан, сообщает AS.

60-миллионный Йович сломал ногу во время домашних тренировок

Сейчас 22-летний серб восстанавливается от повреждения и надеется в ближайшее время вернуться на поле. Ранее сообщалось, что в услугах Луки заинтересованы Милан и Наполи.

Напомним, Реал приобрел Йовича у Айнтрахта за 60 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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