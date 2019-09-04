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Йович объяснил, благодаря чему Сербия может одолеть Португалию в матче соперников Украины

11:12 88 Читати українською
Йович объяснил, благодаря чему Сербия может одолеть Португалию в матче соперников Украины
Лука Йович / FRS

Нападающий сборной Сербии Лука Йович поделился ожиданиями от матча квалификации к Евро-2020 против сборной Португалии.

 

"Насколько мне известно, с Португалией мы играем 11 на 11, а не против одного Роналду. Мы готовимся к команде в целом.

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Конечно, Роналду – индивидуально лучший их футболист, но в составе Португалии есть много игроков, которые могут создать проблемы. Необходимо быть сфокусированными и максимально дисциплинированными, чтобы достичь положительного результата", – цитирует Йовича Goal.com.

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Напомним, матч Сербия – Португалия состоится 7 сентября, начало игры в 21:45. Добавим, что 10-го сентября сербы встретятся со сборной Люксембурга, а португальцы приедут в гости к литовцам.

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Теги
Сербия - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Сербия Сербия Лука Йович Лука Йович Евро-2020
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