Йович объяснил, благодаря чему Сербия может одолеть Португалию в матче соперников Украины

Нападающий сборной Сербии Лука Йович поделился ожиданиями от матча квалификации к Евро-2020 против сборной Португалии.

"Насколько мне известно, с Португалией мы играем 11 на 11, а не против одного Роналду. Мы готовимся к команде в целом.

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Конечно, Роналду – индивидуально лучший их футболист, но в составе Португалии есть много игроков, которые могут создать проблемы. Необходимо быть сфокусированными и максимально дисциплинированными, чтобы достичь положительного результата", – цитирует Йовича Goal.com.

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Напомним, матч Сербия – Португалия состоится 7 сентября, начало игры в 21:45. Добавим, что 10-го сентября сербы встретятся со сборной Люксембурга, а португальцы приедут в гости к литовцам.