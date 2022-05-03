Йович уже дважды стал чемпионом Испании, но закрепиться в Реале не может. За три сезона в Мадриде серб сыграл менее 50 матчей и забил всего 3 гола. Лука беспросветно сидит за спиной Бензема и даже проигрывает конкуренцию Диасу.

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Йович хочет вернуться в Германию. Форвард предложил свои услуги Борусии, сообщает Sport1. В Дортмунде ищут замену Холанду, однако не уверены в кандидатуре Йовича, который не имеет игровой практики, зато зарабатывает 10 млн евро в год.

Существует вариант аренды Луки в Борусию. Серб мечтает о камбеке в Бундеслигу. Именно в Германии он раскрылся на высоком уровне, много забивая за Айнтрахт. Йович верит, что Дортмунд реанимирует его карьеру.

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