"Это была очень важная игра с психологической точки зрения. Она доказывает, что мы можем играть против команд уровня сборной России.

Сербия – Россия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я надеюсь стать лидером нового поколения в национальном футболе, но командные результаты важнее. Надеюсь, мы будем бороться за выход на следующий значительный турнир", – цитирует Йовича сайт УЕФА.

Напомним, Сербия сенсационно не пробилась на Евро-2020, а в Лиге наций рисковала спуститься в третий дивизион. Именно победа над Россией позволила балканцам удержаться на текущем уровне.

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