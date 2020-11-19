Йович надеется, что разгром России станет первым шагом на пути реанимации сборной Сербии
Нападающий сборной Сербии Лука Йович отметил роль победы над Россией (5:0) в заключительном матче Лиги наций.
"Это была очень важная игра с психологической точки зрения. Она доказывает, что мы можем играть против команд уровня сборной России.
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Я надеюсь стать лидером нового поколения в национальном футболе, но командные результаты важнее. Надеюсь, мы будем бороться за выход на следующий значительный турнир", – цитирует Йовича сайт УЕФА.
Напомним, Сербия сенсационно не пробилась на Евро-2020, а в Лиге наций рисковала спуститься в третий дивизион. Именно победа над Россией позволила балканцам удержаться на текущем уровне.
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