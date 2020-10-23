Форвард мадридского Реала Лука Йович продолжает методично сталкиваться с проблемами не только на поле, но и за его пределами.

Нападающий может оказаться за решеткой из-за нарушения карантина, сообщает Tanjug.rs.

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Судебные органы Сербии в пятницу должны объявить вердикт по делу Йовича. Форвард может сесть в тюрьму на 6 месяцев. В марте он нарушил жесткие ограничения местного правительства, громко отпраздновав именины своего товарища. Поведение Йовича получило широкое осуждение – его даже раскритиковала премьер-министр страны Ана Брнабич.

Напомним, что Лука Йович перебрался на Сантьяго Бернабеу летом 2019-го за 60 млн евро, но пока не может адаптироваться к чемпионату Испании. В нынешнем сезоне в его активе 4 матча в Ла Лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

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