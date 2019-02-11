Йович якобы согласовал контракт с Барселоной, но Айнтрахт не получал никаких предложений

Нападающий Айнтрахта Лука Йович может летом оказаться в чемпионате Испании. Однако до завершения трансфера еще далеко.

Барселона уже согласовала с агентом Йовича личный контракт футболиста. Теперь каталонский клуб должен договориться с Айнтрахтом относительно суммы отступных, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авторитетная местная газета намекает, что летний трансфер Йовича обойдется Барселоне не намного дешевле приобретения Френки де Йонга (75 миллионов евро).

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Впрочем, никаких официальных предложений в Франкфурт по сербу до сих пор не поступало, а представитель немецкого клуба в комментарии Wiesbadener Tagblatt категорически отрицает наличие предварительного контракта между футболистом и каталонским грандом: "Здесь не о чем говорить. Мы ничего не знаем об этом".

Руководство Барселоны видит в лице Йовича следующего основного форварда команды, который заменит Луиса Суареса. Испанские СМИ днями ранее сообщали, что 21-летний нападающий – приоритетная цель "блаугранас" на трансферном рынке. Реал также не выключается из гонки, но Барселона является явным фаворитом в борьбе за игрока.

Напомним, что Йович играет за Айнтрахт на правах аренды из Бенфики. 2-летний контракт с Франкфуртом заканчивается летом этого года, однако нет никаких сомнений, что клуб воспользуется опцией выкупа игрока у Бенфики за 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. После 21-го тура Йович возглавляет список лучших бомбардиров первенства. В феврале он сыграет с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы, а потом встретится со сборной Украины в отборе к Евро-2020.

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