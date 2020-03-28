Йович делает все, чтобы разрушить свою карьеру, – экс-тренер Айнтрахта

Бывший наставник Айнтрахта, Байера и Атлетика Драгослав Степанович резко раскритиковал нападающего Реала Луку Йовича за нарушение карантина.

"Этот парень делает все, чтобы разрушить свою карьеру. Лука сам себе вредит. Ему повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в Айнтрахте, а затем он перешел в Реал в рамках крупнейшего трансфера в истории Сербии.

Йович рискует оказаться за решеткой из-за своего дерзкого нарушения карантина

Не могу поверить, что парень делает это сам с собой. Я читал сербские газеты и знаю, как он жил, что он спал с отцом в машине, чтобы утром потренироваться в Црвене Звезде. Знаю о его жертвах. А теперь происходит вот это.

Ему говорят, что введен карантин, а он делает вид, что он не понял. Ему лучше молчать и ничего не говорить. Не могу поверить в это", – поделился Степанович в комментарии Kurir.

Напомним, Йович вместе с девушкой решил прогуляться родной Сербией, хотя всех игроков Реала заставили придерживаться строгой изоляции.

Они отказали Реалу – самые известные трансферные неудачи Флорентино Переса