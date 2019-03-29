Йович ближе к переходу в Реал, чем в Барселону

Форвард Бенфики Лука Йович, выступающий на правах аренды в Айнтрахте, может перейти в мадридский Реал.

Таковы итоги переговоров между генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом и Фали Рамадану, агентом 21-летнего серба, сообщает AS со ссылкой на программу El Chiringuito.

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При этом Йович ближе именно к трансферу в Реал, чем в Барселону, которая вместе с Баварией также претендует на игрока. Контракт Йовича с Бенфикой рассчитан до 2021 года.

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В текущем сезоне Йович сыграл 36 матчей в составе Айнтрахта, забив 22 мяча и отдав 7 голевых передач.