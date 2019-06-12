Йович – о переходе в Реал: В детстве я спал в футболке "сливочных"

Нападающий сборной Сербии Лука Йович во время презентации в статусе игрока Реала поделился ожиданиями от выступлений в мадридском клубе.

"Я – самый счастливый человек. Теперь я играю в самом большом клубе мира. Надеюсь оправдать общие ожидания. Это правда, что я раньше спал в футболке Реала, ее мне подарил друг отца. Я с детства болел за этот клуб.

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Я не хочу загадывать, сколько смогу забить. Я просто постараюсь показать свою лучшую игру. Я еще не говорил с Зиданом. Испанская лига – одна из лучших в мире, наряду с АПЛ. Было бы здорово забить здесь столько же, сколько в прошлом сезоне.

Бензема – один из лучших форвардов мира. Надеюсь, я смогу многому у него научиться. Я могу играть как в центре нападения один, так и в паре с кем-то", – цитирует Йовича As.

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В прошлом сезоне Лука Йович принял участие в 48 официальных матчах за Айнтрахт, в которых забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.