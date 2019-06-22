Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле

Экс-игрок донецкого Олимпика Йосип Вукович рассказал про Артема Милевского и Артема Радченко, с которыми выступал за хорватский Хайдук.

"Артем Милевский именитый форвард, но его футбольные кондиции – полное дерьмо, профессионализм на нуле.

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Когда я перешел затем в донецкий Олимпик, никто не отпускал меня, пока я не расскажу историю про Милевского. Кажется, я ни разу не повторился. Девушки, кальян, ну вы знаете.

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Хуже него – еще один украинец Артем Радченко. Однажды в шесть утра в Сплите Радченко по своей вине попал в автомобильную аварию, и в его крови обнаружили слишком много алкогольных промилле. Поэтому Артем уехал из Хорватии", – передает слова Вуковича "Sport 24".