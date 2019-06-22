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Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле

15:12 267 Читати українською
Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле
Артем Милевский / Соцсети

Экс-игрок донецкого Олимпика Йосип Вукович рассказал про Артема Милевского и Артема Радченко, с которыми выступал за хорватский Хайдук.

"Артем Милевский именитый форвард, но его футбольные кондиции – полное дерьмо, профессионализм на нуле.

"Приехал к грузину, а встретил легенд", – Милевский на отдыхе пересекся с Хацкевичем и Шацких

Когда я перешел затем в донецкий Олимпик, никто не отпускал меня, пока я не расскажу историю про Милевского. Кажется, я ни разу не повторился. Девушки, кальян, ну вы знаете.

"Пришел пьяный", – Блохин рассказал о выходках Милевского в Динамо и эпизод с халатом

Хуже него – еще один украинец Артем Радченко. Однажды в шесть утра в Сплите Радченко по своей вине попал в автомобильную аварию, и в его крови обнаружили слишком много алкогольных промилле. Поэтому Артем уехал из Хорватии", – передает слова Вуковича "Sport 24".

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Мир Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Артем Радченко Артем Радченко Хайдук Хайдук Йосип Вукович Йосип Вукович
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