"Бельгия – это команда со многими качествами: у них есть скорость, взрываемость, сила. Это полноценная команда. Они являются кандидатами на победу на турнире. Мы никогда не сдавались, мы боролись очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. Если бы нам немного повезло, мы могли бы добыть очко. У нас были шансы сравнять счет.

Третий самый быстрый гол в истории Евро в видеообзоре матча Бельгия – Румыния – 2:0

Мы прекрасно начали турнир, теперь посмотрим, как мы справимся с трудностями. Нам нужна сплоченность и единство. В этом матче было много борьбы, в отличие от первой игры (речь идет о матче с Украиной – прим.). У нас были моменты. Румыния всегда будет стараться быть лучшей, попробуем улучшиться к третьему матчу. Я верю в нашу команду.

Каждый игрок, который вышел сегодня со скамейки запасных, был атакующим, но этого было недостаточно. Мы должны были стараться не пропустить слишком много, бороться за каждый мяч. Игроки проиграли несколько единоборств. У нас есть качество, чтобы выйти из этой ситуации.

Это был зрелищный матч, мы старались не отставать от них, отдали все силы. Я хочу поздравить своих игроков за их усилия. Хочу также поблагодарить болельщиков, которых здесь было так много. Это самая сложная группа, но мы на первом месте и теперь полагаемся только на свою игру. Больше всего меня расстроил второй пропущенный гол, потому что мы не знали, как его избежать.

Теперь пришло время увидеть, насколько мы сильны, и как нам удастся преодолеть этот момент. Очень важно, чтобы болельщики продолжали поддерживать команду, потому что только вместе мы можем продолжать. Сейчас настало время для хорошего настроения, ведь мы знали, что есть вероятность проиграть такой матч", – приводит слова Йорданеску официальный сайт УЕФА.

Бельгия уверенно одолела Румынию и на максимум закрутила интригу в группе Украины – гол на 73-й секунде, ассист вратаря