Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко с трофеем, худшим баллом и неожиданным отличием – Ливерпуль уже ждет

Манчестер Сити в финальном перед Суперкубком Англии спарринге приехал в гости к сестринской команде Йокогама Маринос. Счет и обзор матча, в котором с первых минут вышел украинец Александр Зинченко, читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч, EuroJapan Cup

Йокогама Маринос – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Кейта Ендо, 22 – Де Брюйне, 18, Стерлинг, 40, Нмеча, 90+2

Зинченко вышел в стартовом составе, который максимально приближен к доступной основе: Браво в воротах, Уокер и украинец на флангах защиты, Стоунз и Ляпорт в центре. Родри, де Брюйне и Давид Силва – треугольник середины поля. Стерлинг – фальшивая девятка, Сане и Бернарду на крыльях атаки. Есть все основания полагать, что именно эти ребята выйдут в старте на Ливерпуль в матче так называемого Черити Шилд.

Йокогама Маринос – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

Гвардиола был прав, что обе команды похожи. Конечно, в качестве японцы уступают, но по стилю пытаются копировать "горожан". Неудивительно, что вратарь Йокогамы дважды на старте игры спасал хозяев, выходя далеко за рамки своей штрафной. Маринос очень высоко прессинговали, и здесь спокойствие в ​​игре с мячом без лишних касаний, в частности, Зинченко определенно помогал.

К слову, именно украинец должен был первым забивать. Александр подхватил снаряд на 17 метрах, сильно пробил с левой, но кипер потянул. Не беда, забил его "брат-близнец". Браво отдал классную дальнюю передачу, Бернарду подхватил и продолжил, а де Брюйне на финте уложил соперника и пробил в ближний угол. Несколько раз игрок сборной Украины удачно сыграл на перехвате и был практически безупречен в передачах.

When he gets on that left foot...



️ 0-1 #mancity pic.twitter.com/MrT5SbCPew — Manchester City (@ManCity) July 27, 2019

Впрочем, без неудач не обошлось – Зинченко иногда проигрывал силовую борьбу и терял мяч. На совести Саши частичного и гол Йокогамы. В быстрой контре Зина сместился в центр, но пас пошел на его фланг, где был оставлен совсем неприкрытый игрок. Браво парировал, но Стоунз и Ляпорт как-тото особенно вяло мешали добить. Гвардиола был очень зол, выразив последнему свои претензии лично.

На 32-й Зинченко в стиле де Брюйне вырезал красивую передачу на Стерлинга, но что поделаешь, если в воротах Йокогамы свой "Нойер", который играет, словно либеро. Хозяева ответили моментом Маркоса Жуниора – Браво на месте.

И тут же Манчестер Сити вышел вперед. Де Брюйне вырезал пас-конфетку на Стерлинга, который не промахнулся. Топ-класс, Кевин! Впоследствии Зинченко снова потерял Накагаву, который прошел его на скорости. Хорошо, что японский вингер промазал. По первому тайму Александр получил от Manchester Evening News средний балл 6 за то, что не всегда справлялся в защите.

В начале второй половины вновь украинец – один из самых активных. Зинченко сначала позволил развернуться быстрой атаке японцев. Удар метров с 11 прошел выше. Затем же Александр почти исправился в атаке. Отдал своевременный пас на Сане, но и тот промахнулся. Сити забил третий, однако судьи справедливо зафиксировали офсайд – Уокер опередил события перед тем, как отдать ассист на Стерлинга. Японцы снова ответили быстрой атакой. На этот раз пострадал правый фланг манчестерцев, однако вновь хозяевам не хватило точности.

На 61-й Гвардиола провел 2 замены. Вместо Сане вышел юный Фоден, а Давида Силву поменял Гюндоган. Зинченко дважды за минуту потерял мяч на своей половине под прессингом – когда с ним такое случалось в последний раз, так и не скажешь! К счастью, Йокогама до ударов эти перспективные моменты не довела, но сигнальчик тревожный. Александр еще и дал себя опередить, когда Браво пытался вывести круглого со штрафного. Футболист хозяев не попал, сместившись в центр.

Нарезка эмоций Гвардиолы показательна. Неделя до поединка с Ливерпулем, а Пеп хватается за голову из-за массовых детских ошибок в защите и внезапных проблем с креативом после перерыва. На 75-й Нмеча заменил де Брюйне, а Зинченко уступил место на поле своему конкуренту Анхелиньо. На противоположном же фланге Данило вместо Уокера. Стерлинг переходит на позицию правого вингера, но не прошивает голкипера.

Нмеча вышел на свидание с голкипером с тем же успехом. Йокогама выигрывает верховую борьбу на стандарте – повезло, что мяч пролетел выше. И еще один провал слева у Манчестер Сити. Заброс за спину, Анхелиньо дает прострелить, а японцы чудом на замыкают. Отскок от своего же, удар другого Накагавы (вышел на замену) почти с 11-метровой отметки – Браво делает фантастический сейв! На 90+2-й юные джокеры из дубля защитили тяжелую победу окончательно. Бернабе, который на 82-й заменил Стерлинга, разобрался на правом фланге, Нмеча замкнул.

Де Брюйне, Родри, Браво – сказочные

КДБ играет, словно новичок, которому так хочется столько всего доказать. То же можно сказать о Родриго, игра в отборе и пасы которого – одна услада для глаз. Впрочем, если испанца действительно приобрели этим летом за 70 млн евро, то бельгиец просто очень соскучился по футболу после серии травм. Кевин на ходу. Он бежит на легких ногах, а его пасы и завершение атак соревнуются между собой в красоте и эффективности.

Родри прекрасно заменил Фернандиньо. Об отсутствии бразильского ветерана даже грех было вспоминать. Мозг в центре поля, столь нужный Гвардиоле. Лучший игрок матча по версии Пепа. К сожалению, не все настолько готовы, как этот дуэт хавбеков. Особые нарекания вызывает защита во всех ее проявлениях. То, как Гвардиола отчитывал Ляпорта и Уокера прямо во время матча, уже активно посмаковали в английских СМИ и соцсетях.

Ну, и как не вспомнить Клаудио Браво. Такой себе манчестерский вариант Кейлора Наваса – один из самых недооцененных голкиперов планеты. Готов выигрывать матчи для любого топ-клуба, но сидит за спиной более молодого и статусного. Чилиец выполнил несколько впечатляющих сейвов, даже в моменте с голом Йокогамы сделал все, чтобы не пропустить. Плюс Браво был безупречен на выходах и острым в передачах. Эдерсон может еще отдохнуть после Копа Америка. Браво заслужил стартовать основным.

Зинченко за неделю до Суперкубка Англии – мишень для обстрела

Самое слабое звено Манчестер Сити в защите? Алекс провел очень неоднозначный матч, который завершился удивительно сложным завоеванием Еврояпонского кубка – первого трофея после победы в АПЛ 2018/19. Слишком много ошибок в обороне, которые стоили бы очков, будь это официальный матч с несколько более классным соперником. Традиционно вдохновенно в игре на атаку, где был близок и к голу, и к ассисту, а также создавал численное преимущество не только на фланге, но и в центре.

Зато вот игра в обороне завалила его балл от MEN. Никто не получил от издания худшей оценки, чем Зинченко (5, только в Уокера так же плохо). По мнению Саймона Байковски, плохой знак состоит в определенной дырявости Саши в защите, что оставляет открытой битву за место левого защитника. Впрочем, не слишком то и лучше Manchester Evening News оценил и конкурента украинца Анхелиньо (6), которого также упрекают проблемами оборонного характера.

Ливерпуль спустя неделю в Суперкубке Англии (воскресенье, 4 августа, 17:00), очевидно, будет пытаться использовать слабые фланги Манчестер Сити, которые с такой легкостью сегодня проходили динамичные и техничные вингеры Йокогамы. Плюсом для Зинченко может стать то, что Салах до сих пор отсутствует, а с временным держателем позиции правого вингера Клопп еще не до конца определился – у обеих команд проблемы с подготовкой из-за участия их звезд в континентальных турнирах этим летом.

Интересно, что Daily Star в отличие от MEN, называет Зинченко среди 4-х звезд, на которых Гвардиола может положиться в игре с Ливерпулем. Кроме де Брюйне, Бернарду Силвы и Родри, с хорошей стороны выделяется именно украинец. Мол, его блестящая атакующая игра со смещением в полузащиту и диктовкой условий своей команды гораздо больше подходят представлениям Гвардиолы о фулбэках, чем действия Анхелиньо, которому еще учиться и учиться. Испанец "станет лучше, но еще должен адаптироваться", – недавние слова Пепа будто намекают, кто же выйдет в старте на Ливерпуль.